Душанбе, 20 сентября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2018 года министерство сельского хозяйства Таджикистана насчитало более 2,3 млн голов крупного рогатого скота и 5,7 млн голов — мелкого рогатого скота, передает «Авеста».

Йорданс Якоб. Изображения коровы на холсте. 1924

Как отметили в ведомстве, только 3% от общего количества скота выращивают крестьянские и общественные хозяйства. Подавляющее большинство, 93%, содержит население.

Подчеркивается также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2017 года зафиксирован рост поголовья — на 29,3 тысячи голов крупного рогатого скота и на 91,9 тысячи — мелкого.

С января по август в Таджикистане всего было произведено 496,6 тысяч тонн молока и свыше 113,3 тысяч тонн мяса.