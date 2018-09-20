Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается работа по учреждению премии имени Олеся Бузины. Автором идеи в 2017 году выступила региональная общественная организация «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Russianname Олесь Бузина

«Мы против войны, против насильственных действий, против убийств по политическим мотивам. Мы считаем, что до тех пор, пока журналисты будут говорит правду о том, что происходит во всех странах, у нас будет как можно меньше проблем и «пожароопасных» ситуаций для наших стран. Писатель, публицист Олесь Бузина — человек, который любил Россию, любил Украину, который хотел, что бы всё было хорошо в наших странах», — отметила исполнительный директор ростовской региональной общественной организации «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии», руководитель проекта «Дорога к миру» Александра Пятакова.

По её словам, пока вопрос упирается в финансирование.

«Как будет получаться с премией в следующие годы, мы не знаем. Премия будет пока незначительная, исходя из наших возможностей. Но мы надеемся, что расшевелим общество. Мы провели в Ростовской области ряд круглых столов в день памяти Олеся Бузины. Но люди пока не готовы объединиться и активно бороться против насилия и убийств, тем более политических», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины был учрежден в сентябре 2015 года рядом украинских и российских журналистов и общественных деятелей в честь украинского журналиста, публициста и писателя.