Зальцбург, Австрия, 20 сентября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Правительство Испании ожидает заключения соглашения с Великобританией по Гибралтару до конца месяца, 20 сентября передает агентство Reuters.

(сс) lutz6078 Гибралтар

«Мы должны договориться о Гибралтаре к октябрю», — сообщил журналистам премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече лидеров ЕС в Зальцбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, статус Гибралтара является одним из «сложных вопросов» отношений между ЕС и Лондоном в связи с выходом Великобритании из Евросоюза.

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