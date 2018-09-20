Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге температура воздуха предстоящей зимой 2018/19 года будет в пределах климатической нормы или даже несколько выше нее. В то же время в целом на Северо-Западе зимний период будет немного холоднее, чем в прошлом сезоне.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Памятник Петру I. Сенатская площадь. Санкт-Петербург

Как сообщает 20 сентября телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные Гидрометцентра России, относительно холодным месяцем предстоящего осенне-зимнего сезона в Петербурге станет октябрь, когда ожидается температура ниже многолетней нормы.

Затем, с ноября по март, в Северной столице будет несколько теплее, чем обычно.

Напомним, что в феврале 2018 года в Петербурге из-за сильных холодов объявлялся «оранжевый» уровень погодной опасности.

С 24 сентября в Петербурге начнется периодическое протапливание.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем сентябре в Санкт-Петербурге было установлено сразу два температурных рекорда, связанных с необычайно теплой погодой.

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