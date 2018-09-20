Петрозаводск, 20 сентября, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Законодательное собрание Республики Карелия 20 сентября приняло в целом законопроект, сохраняющий региональные льготы для лиц старших возрастов после начала федеральной пенсионной реформы, предусматривающей увеличение возраста выхода на пенсию.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Соответствующие льготы жители республики по-прежнему будут получать с 50 лет (женщины) или с 55 лет (мужчины), несмотря на ожидаемое повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет, соответственно.

«Принятое решение позволяет сохранить все выплаты льготным категориям граждан вне зависимости от того, каким образом изменится пенсионный возраст. И в бюджете мы предусмотрели средства на эти цели», — заявил председателя Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Он особо отметил, что ряду категорий «льготников» — имеющим государственные награды или работающим в противотуберкулезных диспансерах — льготы предоставляют лишь при выходе на пенсию.

«Грядущие изменения в пенсионном законодательстве отодвинут срок выхода на заслуженный отдых, поэтому мы предложили льготы для этих работников предоставлять как и всем остальным (без привязки к факту выхода на пенсию)», — добавил спикер.

Ранее о необходимости сохранения региональных льгот для пожилых людей при реализации пенсионной реформы заявил в своем видеообращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.