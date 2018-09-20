Москва, 20 сентября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, в рамках Дней Калужской области в Москве делегация региона во главе с председателем Законодательного собрания области Виктором Бабуриным посетила павильон — «Мультимедийный парк «Россия — моя история», расположенный на территории ВДНХ. В мероприятии также приняли участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, министр спорта области Алексей Логинов, представители профильных министерств и ведомств.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, мультимедийный парк «Россия — моя история» — исторический парк, созданный на основе мультимедийных экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе». В экспозициях используются современные технологии музейного показа, в том числе голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды. Проводятся интересные мастер-классы, семинары и квесты. Музей рассчитан на одновременное пребывание до 5 тысяч человек.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил высокий уровень реализации проекта, а также необходимость ориентироваться на подобные образцы в реализации музейных проектов на территории области. «Очень современный комплекс. Любой человек, даже не очень хорошо знающий историю, может наглядно увидеть ее основные страницы, прикоснуться к ним. Интерактивная экспозиция — это живой учебник. Мы должны ориентироваться именно на такие образцы наглядности и постижения своего прошлого в создании региональных музейных экспозиций», — подчеркнул он.