Ярославль, 20 сентября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Депутат областной думы Наталия Косихина опровергла свое возможное назначение в Совет Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совет Федерации

В политических кругах региона появилась информация о том, что Ярославскую область в Совете Федерации по квоте облдумы будет представлять бывший мэр Данилова, депутат областной думы Наталия Косихина. Она якобы сменит на этом посту бывшего губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, но потом уступит свое место главе Ростовского района Алексею Константинову или хоккеисту Андрею Коваленко, избравшимся в облдуму.

«Мне сейчас мой супруг показал эту информацию в соцсетях. Со мной никаких встреч, разговоров на эту тему не было и предложений таких не поступало. Поэтому я в растерянных чувствах. Это просто, наверное, какие-то догадки. Я не могу про это даже думать, для меня Совет Федерации — это как космос», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталия Косихина.

Между тем, по некоторым сведениям, виды на кресло в Совфеде имеет и депутат областной думы, бизнесмен Тигран Казарян.