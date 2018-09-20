Москва, 20 сентября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве на Нахимовском проспекте столицы открылась ярмарка и выставка-дегустация продукции калужских сельхозтоваропроизводителей, а также выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства области.

ТРК «Ника ТВ» В Москве открылась выставка-ярмарка калужских производителей

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, всех участников встречала «Улица мастеровая» — в ходе работы интерактивных площадок желающие могли овладеть искусством гончара или изготовления куклы-веселушки из яблока. На выставке-дегустации продукции пищевых и перерабатывающих предприятий Калужской области для представителей федеральных торговых сетей и сетей города Москвы была представлена продукция КФХ Чернявская (козий сыр), ЗАО Хлебокомбинат, ООО «Ф-Траут (рыбные продукты), КФХ НИЛ (молочные продукты), ООО «Сырная губерния», ООО «Вкусный сыр», АО «Колос» (кондитерские изделия), ОАО «Думинический мясокомбинат», ООО «Агро-Инвест», ООО «Диал-К» (кондитерские изделия), ООО «ТД Оптина» (молочные продукты) и др.

Для гостей праздника также была подготовлена концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Роща» и ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» из г. Калуги, ансамбля русских народных инструментов «Играй, рожок!» и ансамбля народного танца «Купава» из г. Обнинска, ансамбля народной песни «Раздолье» из п. Товарково Дзержинского района.