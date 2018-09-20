Ереван, 20 сентября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Отец 16-летнего турецкого юноши — Умута Али Озмена, пересекшего 24-го июля армяно-турецкую границу, обратился с прошением к правительству Армении и к премьер-министру Армении. Как передает «Арменпресс», в интервью информационной программе «Лурер» Общественного телевидения отец Умута Али Озмена, Мустафа, сказал, что его сын пересек армяно-турецкую границу по ошибке.

Photolure Армяно-турецкая граница

«Он не хотел переходить границу. Oн пас скот вместе с матерью, а на этом участке нет разделительной полосы. Мой сын и не понял, что перешел границу Армении. Он из простого любопытства поднялся на холм, чтобы осмотреться сверху», — сказал Мустафа.

Умута Али Озмена задержали российские пограничники еще 24-го июля, он до сих пор находится в тюрьме Армении.

«Как только он поднялся на холм, приехали военные на машине и поймали его. Мой сын не сделает ничего плохого, в колледже он получал похвальные грамоты, он с уважением относится ко всем, но его всё равно поймали и увели. Сейчас начался учебный год, все пошли в школу — но не мой сын. Каждое утро его мать, видя школьников, начинает плакать и грустить о сыне», — рассказал он.

Отец 16-летнего турецкого юноши, пересекшего армяно-турецкую границу, обратился с прошением к правительству Армении и просит премьер-министра Армении быть снисходительным и вернуть сына семье.

«Я умоляю правительство Армении и руководителя страны отпустить моего ребёнка как можно скорее, вернуть семье в Турцию, чтобы он смог вернутся к обычной жизни — в школу, в колледж. Его мать умоляет, помочь вернуть нашего сына. Из-за этой ситуации она стала жаловаться на здоровье», — сказал Мустафа, добавив, что возвращение сына — мечта их семьи.

17-го сентября экс-депутат Армении, глава фонда «Верадарц» («Возвращение») Арагац Ахоян навестил подростка в тюрьме, после чего рассказал о хороших условиях его содержания. «Он же ребенок, случайно пересекший границу. Я с ним встретился. Условия содержания хорошие, я у него был. Он позвонил родителям, сказал, что у него всё в порядке», — заявил Ахоян, опровергая измышления турецкой прессы о том, будто подростка содержат в плохих условиях.

Арагац Ахоян сообщил, что поговорил о судьбе задержанного с компетентными должностными лицами.