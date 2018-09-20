Москва, 20 сентября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Благодаря экономическому росту Россия сможет войти в пятерку крупнейших экономик мира, рассказал 20 сентября министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.

Dimitri dF Верую, ибо абсурдно

Рост позволит преодолеть нынешнее отставание от Германии.

«Прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятёрку самых крупных экономик мира, преодолев текущее (около 4%) отставание от Германии», — объявил Орешкин.

Ранее министр назвал факторы, которые положительно повлияют на экономику. В их числе смягчение демографического удара (в том числе за счет пенсионной реформы и миграционных потоков), инвестиции и рост производительности труда.