Воронеж, 20 сентября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Две недели, до 15 октября, составит льготный период пользования платными парковками в центральной части Воронежа. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 сентября заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Petr Magera Платная парковка

Это означает, что до 15 октября автовладельцам не будут приходить штрафы за парковку автомобилей без оплаты, а также за нарушение правил парковки. После истечения этого срока штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в центральной части Воронежа заработают платные парковки — всего будет введено шесть тысяч парковочных мест. Стоянки будут действовать с 08:00 до 20:00. Стоимость парковки составит 40 рублей в час, парковка в пределах 15 минут будет бесплатной для автовладельцев. Также установлены тарифы на абонементы: плата за сутки составит 400 рублей, на месяц — 4,5 тыс. рублей, за абонемент на год придется заплатить 50,2 тыс. рублей. Те воронежцы, которые живут в зоне платной парковки, получат резидентные парковочные разрешения за 1,8 тыс. в год. Льготы предоставят инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и узниками концлагерей.