Ереван, 20 сентября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил вердикт в связи с применением силы в отношении одного из демонстрантов, Мушега Сагателяна, на площади Свободы в Ереване 1 марта 2008 года и его осуждением в дальнейшем по обвинению в оказании сопротивления полицейским.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

По словам известного армянского адвоката Ваге Григоряна, который представлял дело в ЕСПЧ, этот приговор о том, что Армения по состоянию на 2008 год (по крайней мере по части расследования событий 1−2 марта) не имела системы правосудия. А это, по мнению Григоряна, означает, что это решение — «некролог» официальной версии событий 1 марта.

«И, следовательно, говоря о злодеяниях во время событий 1 марта, официальная версия забракована навсегда», — сказал адвокат.

В опубликованном сегодня, 20 сентября, решении отмечается, что по делу Сагателяна был нарушен ряд статьей Европейской конвенции о правах человека, в том числе право на свободу от пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу собраний и объединений.

Европейский суд обязал правительство Армении выплатить потерпевшему 15 600 евро в качестве компенсации морального ущерба и 5 000 евро за судебные издержки.

Представитель предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна в Ширакской области на президентских выборах в феврале 2008 года Мушег Сагателян был задержан 1 марта 2008 года. В октябре того же года он был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. драмов, будучи признанным виновным в ношении холодного оружия и применении опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти.

Помимо вердикта по делу Мушега Сагателяна, Европейский суд также вынес решение по жалобе активиста Вардгеса Гаспари. Страсбургский суд счел, что правительство Армении нарушило его право на свободу от пыток и право на свободу и личную неприкосновенность. Европейский суд обязал правительство Армении выплатить потерпевшему 4 000 евро за моральный ущерб.

Гаспари был задержан 1 марта 2008 года, он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых победу по официальной версии одержал Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения.

После произошедшей в апреле-мае этого года в Армении смены власти Специальная следственная служба заявила о присоединении к уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года новых дел. Обвинение в свержении конституционного строя было предъявлено второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Микаелу Арутюняну, бывшему начальнику Генштаба ВС, ныне генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову. Обвинение в препятствовании правосудию было предъявлено бывшему секретарю Совета национальной безопасности Армену Геворкяну.