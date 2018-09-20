Калуга, 20 сентября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. 20 сентября в Калуге была торжественно открыта мемориальная доска в память о командире 26-й оперативной бригады внутренних войск подполковнике Анзоре Цинделиани, погибшем в ходе контртеррористической операции в Чечне в 2002 году.

Пресс-слукжба Городской думы Калуги В Калуге открыли мемориальную доску Анзору Цинделиани

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в церемонии открытия приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, родственники и сослуживцы подполковника Цинделиани, представители ветеранской организации «Боевое братство» и ученики 24-й гимназии, на фасаде которой и была установлена мемориальная доска.

«Всю свою жизнь Анзор Валерьевич Цинделиани посвятил служению родной стране, защите граждан России от преступников и террористов, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — Находясь в служебных командировках, он участвовал в ликвидации межнациональных конфликтов в Вильнюсе, Сумгаите, Ереване, Баку, Фергане, Тбилиси и Абхазии, участвовал в первой чеченской войне. Был награждён медалью «За воинскую доблесть» и орденом Мужества посмертно. Мы склоняем головы перед его подвигом и подвигом всех наших солдат и офицеров, павших в боях на Северном Кавказе. Память о нём навечно останется в наших сердцах».