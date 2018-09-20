Владикавказ, 20 сентября, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Пожар случился сегодня, 20 сентября, в одном из торговых центров Северной Осетии. Происшествие произошло днем, около 12:20 в комплексе «Столица» по улице Астана Кесаева в городе Владикавказе. Оперативно были эвакуированы около 1200 посетителей центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пожар в школе

По данным ведомства, пожар возник на нулевом этаже в кафе быстрого питания. Возгорание удалось ликвидировать в течение получаса. Пострадавших при пожаре нет.

Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящее время торговый центр остается закрытым, ведутся восстановительные работы.