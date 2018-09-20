Ярославль, 20 сентября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов приложился к мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 сентября десница святого была привезена в Успенский собор Ярославля.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Более пятнадцати веков верующие молитвенно обращаются к святителю Спиридону с просьбами о помощи. Его житие и деяния — пример духовного служения людям и любви к ближнему. Успенский собор Ярославля стал одним из центров, объединяющих регионы, из которых сегодня приехали тысячи паломников. Уверен, принесение в Россию ковчега с десницей святителя послужит также укреплению единства Православного мира», — сказал Дмитрий Миронов.

Примеру губернатора последовал и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Сопровождает ковчег с мощами представитель храма Святого Спиридона в греческом городе Керкира отец Ангелос (Контоутсис).

Я уже семь лет нахожусь рядом с ковчегом, сопровождаю его в поездках. Слышал много просьб. И могу сказать, что Спиридон с удивительной быстротой помогает тем, кто действительно в этом нуждается. Также к нему можно обращаться с вопросами о здоровье и духовной жизни», — отец Ангелос (Контоутсис).

Принесение мощей святого в Россию по благословению патриарха Кирилла организует благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира.