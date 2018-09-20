Ярославль, 20 сентября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники обеспокоены реконструкцией здания Речного вокзала на Волжской набережной, которую проводит ООО «Байтек Машинери», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Реконструкция Речного вокзала

Год назад ООО «Байтек Машинери», которое занимается продажами навесного оборудования дорожно-коммунального и сельхознаправления, стало собственником левой части Речного вокзала. После этого собственник принял решение изменить внешний вид здания. В настоящее время ведутся масштабные работы, строители уже разобрали наружную стену.

Речной вокзал Ярославля был введен в эксплуатацию в 1976 году. Коллектив архитекторов во главе с Тимофеем Садовским получил за проект вокзала Государственную премию РСФСР.

«Есть в законе «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации статья, в которой говорится, что изменения в облика архитектурных объектов, удостоенных государственных премий проводится в особом порядке, установленном правительством РФ. В любом случае, изменение внешнего облика объекта производится только с согласия автора или его наследников, согласно Гражданскому кодексу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-главный архитектор города Аркадий Бобович.

Член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин написал 25 мая 2018 года заявление в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с предложением сделать Речной вокзал выявленным объектом. На ответ чиновникам дается 90 рабочих дней. Пока его не получено.

Видя это, Семен Травин в группе департамента на странице Facebook задал вопрос: «Возможно ли направление предостережения собственнику до завершения процедуры выявления? Судя по фотографиям — там делают что-то страшное».

«Для начала нужно идентифицировать собственника. Мы направили соответствующий запрос, после того, как эта информация будет получена, направим предостережение» — ответил директор департамента Александр Филяев.

Отреагирует ли собственник здания на такое предостережение — неизвестно. ИА REGNUM не смогло получить оперативный комментарий в ООО «Байтек Машинери».