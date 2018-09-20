Заводоуковск, Тюменская область, 20 сентября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка от укуса клеща. Врачи областной больницы №12 города Заводоуковска подозреваются в несвоевременном оказании медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

Энцефалитный клещ присосался к 10-летней девочке Тане из Заводоуковска во время похода за грибами 23 июня. Сильная головная боль и температура у ребёнка проявилась 2 июля. Таню госпитализировали в местную больницу, но ребёнку становилось только хуже.

И 10 июля Таню перевели из Заводоуковска в Тюмень, где и поставили верный диагноз — «клещевой энцефалит». Таня попала в реанимацию. Тюменским врачам пришлось ввести её в медикаментозный сон по причине отёка головного мозга.

Вывели её из сна через 20 дней, после спада отёка. Однако у девочки пропала речь, были проблемы с фиксацией зрения. Дальнейшее лечение не приносило улучшения её состояния. Ребёнка отправили домой в Заводоуковск, где через 10 дней, 19 сентября 2018 года, Таня скончалась.

Родители девочки обвиняют в промедлении в постановке диагноза врачей областной больницы №12 города Заводоуковска. Об своих претензиях они заявили в следственные органы ещё 8 августа.

«По результатам проведенной проверки Заводоуковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.1 18 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи со смертью ребёнка рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти 10-летней школьницы.