Калуга, 20 сентября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 20 сентября, состоялось заседание комиссии Городской думы по транспорту под председательством Евгения Каменаровича. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, депутаты заслушали отчёт о работе по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта и разработке комплексной схемы организации дорожного движения.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комиссии Городской думы Калуги по транспорту 20.09.2018

Как сообщил членам комиссии заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, в настоящее время на территории Калуги действует 84 муниципальных маршрута: 73 автобусных и 11 троллейбусных, на которых работают 10 транспортных компаний.

Ежедневно на городские маршруты выходит 663 единицы пассажирской техники. По мнению специалистов управления городского хозяйства, существует необходимость совершенствования маршрутной сети в связи со строительством новых микрорайонов, открытием социальных объектов и транспортной перегруженностью центральной части города.

Для решения указанных проблем из городского бюджета было выделено порядка 9 миллионов рублей для разработки комплексной схемы организации дорожного движения. Контракт на разработку схемы был заключён с воронежской проектной организацией ООО «ДорМостПроект», срок завершения работ — май 2019 года. На основе схемы организации дорожного движения будут внесены изменения в маршрутную сеть общественного транспорта.

«Корректировка схемы дорожного движения в Калуге назрела уже давно, — отметил депутат Андрей Смоловик, — надеюсь, что кроме капиталоемких долгосрочных проектов, разработчики внесут и конкретные предложения по улучшению работы общественного транспорта».

«В схему конечно можно включить несколько трёхуровневых развязок, стоимостью в годовой бюджет Калуги, но необходимо учитывать финансовые возможности города и постараться оптимизировать схему дорожного движения с минимальными затратами для муниципального бюджета», — поддержал коллегу заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.

Как сообщил депутатам представитель ООО «ДорМостПроект», по итогам работы будет представлен оптимизированный перечень маршрутов регулярных перевозок, график перехода на оптимальную маршрутную сеть, рекомендации по оптимальным интервалам движения, количеству и типу подвижного состава.

Депутат Яков Казацкий обратил внимание разработчиков на необходимость учёта экологических факторов. По словам заместителя директора ООО «ДорМостПроект» Станислава Ткаченко вопросы экологи также будут учтены, кроме того будут даны рекомендации по размещению пешеходных и велосипедных дорожек. Обсудили депутаты и предложения по развитию системы пассажирских перевозок в Калуге.

«Необходима оптимизация обслуживания пассажиров в городском общественном транспорте, особенно это касается частных перевозчиков, — уверен заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов. — Нередко водители принимают оплату за проезд во время движения, что создаёт аварийные ситуации и опасно для пассажиров».

Депутаты Вадим Витьков и Светлана Мартынова выступили с предложением внедрить на машинах частных перевозчиков автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе по безналичному расчёту. К рассмотрению вопроса депутаты вернутся на следующем заседании комиссии.