Ярославль, 20 сентября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Депутаты ярославской областной думы скептически оценивают возможность принятия законопроекта о об уменьшении зарплаты депутатов до средней по региону. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

В целом инициатива понятная и она неплохая. Мы рассмотрим ее во время работы думы. Позиция лидера нашей партии Владимира Жириновского была всегда такой — сделать депутатам среднюю зарплату по стране, а не полмиллиона, как сейчас. Наша позиция не может быть другой. Есть ЛДПР, есть руководитель, и он давно донес позицию партии», — сказал депутат областной думы 7 созыва Андрей Потапов.

Представитель «Единой России» в областной думе не согласен со своим коллегой.

Я работаю не за зарплату, но я поездил по округу, который представляю — Пошехонье, Рыбинск, Рыбинский район и Тутаев ‑ и понял, что по сравнению с городскими округами — это огромная территория. На дорогу уходит по 4−5 часов в день, чтобы съездить туда и обратно. Поэтому я считаю, что тем, кто работает на постоянной основе, зарплату надо оставлять. Работа непростая, работы много», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат ярославской областной думы 7 созыва Илья Круглов.

Депутат предлагает авторам законопроекта начать с себя, показав подлинный пример экономии бюджетных средств на депутатской зарплате.

Я бы предложил авторам законопроекта вернуть те деньги, которые они получали, работая депутатами на постоянной основе. Они ж богатые. Тот же Балабаев — ездит на Mercedes-Benz GL-Class. Денег, видать, много, раз на Mercedes хватает. Пускай вернет свою разницу в зарплате, между тем, сколько он получал и сколько предлагает, покажет пример для начала», — сказал Илья Круглов.

Авторы проекта закона Сергей Балабаев и Василий Цепенда не прошли в новый состав думы, но пока их полномочия не истекли, имеют право законотворческой инициативы. Среднемесячная начисленная заработная плата в Ярославской области в июле 2018 года составила 32 961 рубля.