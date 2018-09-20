Москва, 20 сентября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Британский поп-певец Эд Ширан летом 2019 года впервые приедет с концертом в Москву. Эта новость оказалась большой неожиданностью для российских поклонников артиста и стала одной из самых обсуждаемых в Twitter.

Eva Rinaldi Эд Ширан

«Ребята, это не учебная тревога! Эд Ширан приезжает в Москву!» — радуется пользователь «Бредни пьяного шиппера».

Многие пользователи признаются, что приезд Эда Ширана в Россию довёл их до слёз. Правда, одни плачут от счастья, а другие — от осознания того, что не смогут попасть на концерт.

«Я сейчас сижу на кухне вся в слезах, потому что увидела пост, что Эд Ширан приезжает в Москву летом», — пишет Катерина.

«Можно снова идти и рыдать, что живешь в ж*пе (отредактировано, — прим. ред.) мира и никогда не увидишь это рыжее солнце», — расстроилась Женя.

Немало сообщений в соцсети и о финансах. Цены на билеты пока неизвестны, однако юзеры уверены, что они будут высокими. Многие из них шутят, что готовы продать почку. Впрочем, в некоторых случаях подобные сообщения вовсе не похожи на юмор.

«Эд Ширан, боже, приезжает, ребята! Где продать почку? Пожалуйста, где хорошо берут за почку? Я не пью, не курю, почка норма должна быть», — пишет Wfegin.

Эд Ширан выступит на стадионе «Открытие Арена» 19 июля 2019 года в рамках мирового турне. Тур посвящён третьей студийной пластинке певца «÷» (Divide), представленной в марте 2017 года.