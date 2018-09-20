Матарам, Индонезия, 20 сентября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Правительство индонезийского города Матарам острова Ломбок построит образцы домов, устойчивых к землетрясениям, чтобы продемонстрировать их общественности, сообщает Antaranews.

Burmesedays Остров Ломбок на карте

«В ближайшем будущем министерством общественных работ Индонезии будут построены образцы домов, устойчивых к землетрясениям», — заявил глава отдела территориального планирования города М. Махмуддин.

Издание отмечает, что общественность, в том числе жители окрестностей, которые хотят построить подобные дома, также могут ознакомиться с их характеристиками.

Образцы домов, устойчивых к землетрясениям, возведут в парке Селагалас, и представлять собой они будут двухэтажные дома размером 18×18 метров.

Идея возведения таких домов принадлежит министерству исследований и развития Индонезии с целью продвижения новых технологий.

Напомним, на острове Ломбок 5 и 14 августа произошло два землетрясения магнитудой 6,9 и 7. В результате бедствия число погибших составило более 500 человек.