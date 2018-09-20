Вильнюс, 20 сентября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Общий долг Литвы зарубежным кредиторам во втором квартале 2018 года составлял 35,258 млрд евро или 81% ВВП, объявил сегодня, 20 сентября, Центробанк Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно обнародованным данным, за два года общий внешний долг вырос почти на 4 млрд евро — во втором квартале 2016 года он составлял чуть более 31,417 млрд евро. Госдолг Литвы тем временем составляет порядка 17 млрд евро. Перед экономическим кризисом в 2008 году госдолг составлял всего 5 млрд евро, а в 2010 году был уже в два раза выше — 10 млрд евро.

CafeCredit.com Вереница долгов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы сегодня, 20 сентября, принято решение о создании специальной комиссии, которая будет расследовать влияние бизнеса на власти в период с 2008 по 2016 год. В это время в Литве правящими были в начале консерваторы с либералами — партия «Союз Отечества» — Христианские демократы с Саюдисом либералов, а правительство возглавлял Андрюс Кубилюс, затем социал-демократы, а премьером был Альгирдас Буткявичюс.