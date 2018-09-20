Киев, 20 сентября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Во время выступления президента Украины Петра Порошенко зал Верховной рады покинули четверо парламентариев от фракции «Оппозиционный блок». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба партии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ушёл, не выдержав

Депутаты Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шуфрич встали со своих мест и вышли из зала «после слов президента, раскалывающих общество вопросами веры и языка».

Парламентарии пояснили, что слова Порошенко были красивыми, но относились к какой-то другой стране. Украина же — нищая разворованная страна, которую власть продолжает уничтожать, заявил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября во время ежегодного выступления перед парламентом Порошенко заявил, что предоставление Украине автокефалии будет означать «падение Третьего Рима». Он добавил, что Украина не должна поклоняться «чужим богам», и именно здесь решится «будущее мирового православия».