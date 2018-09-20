Лиски, Воронежская область, 20 сентября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в Лискинском районе Воронежской области днем 20 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После столковения

Авария произошла около 14:00 на автодороге Лиски-Колыбелка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

В результате аварии ранения получили шесть пассажиров микроавтобуса. Все они госпитализированы.

Полиция проводит проверку.

Напомним, 18 сентября вечером в результате аварии с участием двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области погибли пять человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии, еще восемь также были госпитализированы, их жизни угрозы нет.