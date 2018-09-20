Калуга, 20 сентября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Жительница Обнинска Калужской области в ходе конфликта на дороге напала с ножом на пешехода из Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 сентября в пресс-службе ОМВД России по г. Обнинску.

(сс) takahiro taguchi За рулем

Преступление было совершено 20 августа 2018 года на пешеходном переходе в районе железнодорожной станции. Потерпевший переходил проезжую часть, когда женщина на автомобиле проезжала мимо. В ходе движения мужчина на некоторое время остановился, и муж автоледи вышел из салона автомобиля, чтобы сделать ему замечание. Между участниками дорожного движения возник словесный конфликт, в ходе которого гражданин, переходивший дорогу, достал складной нож. При применении к москвичу физической силы со стороны мужа автоледи, нож оказался на асфальте. В это время женщина подняла нож и нанесла им удар в ягодичную область пешеходу. Очевидцы происшедшего вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд.

Напомним, в настоящее время на автодорогах калужского региона с 2014 года работает система фотовидеофиксации нарушений ПДД, в которую входят 68 стационарных комплексов. В результате обработки данных за 7 месяцев 2018 года вынесено более 511 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 311,6 млн рублей. Всего с начала работы системы поступления в доход областной казны от уплаты штрафов составили 2,4 млрд рублей. В IV квартале 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 комплексов, фиксирующих нарушение скоростного режима и правил проезда перекрестков.