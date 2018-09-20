Москва, 20 сентября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, в рамках Дней Калужской области в Москве состоялся круглый стол «Модернизация системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами».

Правительство Калужской области Дни Калужской области в Москве

В мероприятии приняли участие представители министерства труда и социальной защиты области, департамента труда и социальной защиты населения Москвы, руководители государственных организаций социального обслуживания региона, калужского отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный крест».

Круглый стол прошел на базе пансионата для ветеранов труда №6. В ходе работы специалисты обменялись опытом организации социальной помощи населению, а также планами по реализации федерального проекта «Старшее поколение» в части создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Мероприятие организовано министерством труда и социальной защиты Калужской области совместно с департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.