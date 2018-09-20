Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. 24 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретится с президентом США Дональдом Трампом и проинформирует его об итогах переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча пройдёт в Нью-Йорке, куда прибудет южнокорейский президент, чтобы выступить с речью на Генеральной ассамблее ООН, передает южнокорейское информационное агентство KBS.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Сообщается, что президент Мун расскажет Дональду Трампу в том числе и о деталях, которые на данный момент не разглашаются. Ранее стало известно, что КНДР согласилась уничтожить оставшиеся объекты, необходимые для разработки ядерной программы.

Это условие выдвигали США для продолжения переговоров с КНДР. В преддверии межкорейского саммита Южная Корея и США провели ряд консультаций с целью выработать меры, которые позволили бы склонить КНДР к полной денуклеаризации.