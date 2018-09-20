Калуга, 20 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, в калужском индустриальном парке «Ворсино» состоялось торжественное открытие производства декоративных синтетических молдингов и орнаментов бельгийской компании «ОРАК», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru На открытии производства декоративных молдингов и орнаментов

Новое предприятие стало третьим производством компании в мире, два других расположены в Бельгии и Словакии. На заводе в Калужской области будут производить инновационные декоративные синтетические молдинги и орнаменты для реализации на российском рынке.

Отмечается, что в проект инвестировано порядка 500 млн рублей. В настоящее время создано 35 рабочих мест, в перспективе запланировано открыть еще более десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге торжественно открыли завод полного цикла по производству инсулинов. Объем выпуска планируется на уровне 9 млрд единиц продукции в год, которая предназначена для российских потребителей.

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