Углич, Ярославская область, 20 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В администрации города Углича из—за дефицита бюджета не закупили лампы для уличного освещения, сообщает ИА REGNUM. В результате около ста домов остались без света.

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В прокуратуру обратились жители улицы Луначарского и Кольцевой города Углича, которые и сообщили о том, что остались без уличного освещения.

Проведенная проверка подтвердила — света действительно нет, с начала августа около 100 жилых домов с наступлением вечера погружались вот тьму.

«Причина — ненадлежащего исполнения полномочий администрацией городского поселения Углич. В связи с дефицитом местного бюджета не были приобретены лампы для линий электропередач», — уточняют в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений в адрес главы городского поселения Углич.

По итогам его рассмотрения уличное освещение восстановлено.