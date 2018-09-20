Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Периодическое протапливание в Санкт-Петербурге начнется в ближайший понедельник, 24 сентября. Этот день можно считать стартом отопительного сезона 2018/19 года. Соответствующее распоряжение подписал 20 сентября председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук. В первоочередном порядке тепло подадут дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты. Дату начала подачи тепла в жилые дома петербуржцев определят управляющие компании.

Батарея отопления

«Все работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону в рамках текущего ремонта, на сегодняшний день на 100 процентов готовы», — сказал замглавы жилищного комитета Сергей Шарлаев, слова которого цитирует 20 сентября телеканал «Санкт-Петербург».

Для начала отопительного сезона было подготовлено более 23 тысяч объектов городского топливно-энергетического комплекса. Кроме того, аварийные службы провели более 80 тренировок на случай возникновения ЧП на тепловых сетях.

О переходе на регулярное отопление будет объявлено позже, в соответствии с прогнозом синоптиков.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2017−2018 годов продлился 232 дня и завершился 10 мая. Сезон 2016−2017 годов длился 241 день и завершился только 19 мая из-за затянувшихся холодов.

В среднем отопительный сезон в Северной столице продолжается 230 дней.