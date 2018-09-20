Москва, 20 сентября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent не желает отходить от максимальных значений. 20 сентября она в третий раз за последний месяц приблизилась к отметкам $79,50 за один баррель. Сохранению высоких ценовых уровней способствовала опубликованная накануне информация минэнерго США о падении объема запасов сырой нефти до минимума за последние три года. За последнюю неделю запасы сырой нефти снизились на 2,1 миллиона баррелей, а спрос на бензин в стране вырос, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Артем Шестопалов.

Ken Teegardin Около максимума

«Одновременно падает экспорт нефти из Ирана из-за санкционной политики США. С мая экспорт нефти из Ирана упал на 35%. Президент США Дональд Трамп напомнил о введении второго этапа санкций в отношении Ирана в ноябре 2018 года. Саудовская Аравия не осталась в стороне и заявила о том, что ее вполне устраивают цены на нефть выше $80 за баррель, хотя раньше утверждала, что нефть в диапазоне от $70 до $80 долларов для нее вполне комфортна», — отметил эксперт.

В этих условиях в ближайшие выходные (22−23 сентября) состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Предполагается, что комитет распределит квоты по странам в рамках уже принятого решение о повышении добычи на 1 млн баррелей. Россия рассчитывала на увеличение квоты на добычу в 200 тыс баррелей в стуки, но не стала дожидаться решения комитета, и еще в августе увеличила добычу нефти до 11,39 млн баррелей, что выше уровней октября 2017 (11,32 млн баррелей), в рамках которого Россия обещала сократить добычу. Если Иран не будет поставлять нефть на экспорт (видимо во все страны, кроме Китая), то дефицит на рынке составит не менее 1 млн баррелей в сутки, а значит у ОПЕК есть пространство для маневра и поддержанию высоких цен, даже в случае незначительного роста добычи.

«Ураганная активность в Атлантике спала, что может служить фактором негатива для нефтяных котировок. Тем не менее до заседания мониторингового комитета ОПЕК+ мы ожидаем небольшую коррекцию цен в диапазон $77,50 — $79,50 по марке Brent, и $68 — $71 по марке WTI», — считает Шестопалов.

Читайте также: Нефть тестирует ключевые уровни