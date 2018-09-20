Нью-Дели, 20 сентября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина с помощью видеосвязи запустили строительство нефтепровода, проходящего из города Силигури, индийский штат Западная Бенгалия, до города Парбатипур в Бангладеш. Во время проведения видеоконференции Нарендра Моди заявил, что сотрудничество между Индией и Бангладеш должно стать примером для всего мира.

Maureen Нефтепровод

Как сообщает индийская газета «Джагран» 18 сентября, премьер-министр Индии отметил особые отношения между Индией и Бангладеш, заявив, что Индия Бангладеш не просто соседи по географическому признаку, но и часть одной семьи, а члены одной семьи обязаны помогать друг другу в развитии и принимать участие в совместных проектах.

Соглашение по строительству нефтепровода было подписано в апреле этого года, на его реализацию потребуется около двух с половиной лет. Нефтепровод будет снабжать топливом северные районы Бангладеш для развития энергетической отрасли, финансирование проекта взяла на себя Индия. Моди отметил, что вместо территориальных споров Индии и Бангладеш удалось достичь внушительных результатов в развитии совместной инфраструктуры, что послужит мощным импульсом для дальнейшего сотрудничества.