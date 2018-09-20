Катманду, 20 сентября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Вице-президент Непала Нанада прибыл в Китайскую Народную Республику (КНР) с шестидневным визитом для участия в 17-й западно-китайской международной выставке, проходящей в городе Чэнду.

Город Чэнду

По информации новостного агентства The Himalayan Times, в ходе своего визита вице-президент примет участие в церемонии открытия выставки 20 сентября. Он также собирается выступить с докладом на форуме «Один пояс — один путь».

Помимо этого, Нанда Кишор Пун также посетит город Ибинь. Ожидается, что 24 сентября вице-президент вернется в Непал.