Ярославль, 20 сентября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. 20 сентября в рамках первого Ярославского градостроительного форума председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская представила концепцию реновации жилищного фонда в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Галина Хованская

Соответствующий проект закона внесен о реновации жилищного фонда в Российской Федерации внесен в Госдуму РФ. На сегодняшний день многие регионы завершают программу переселения из аварийного жилищного фонда, соответственно, следующий шаг, чтобы снова не воспроизводился аварийный жилищный фонд, — это реновация.

«Наш проект отличается от московского, мы предусмотрели не только снос, но и реконструкцию, чтобы жители могли остаться в своем же доме, только в гораздо более комфортных условиях. Мы учли все, что нам не удалось поправить в московском законе, здесь таких ошибок не будет. Хочу подчеркнуть, что главное в реновации — это согласие жителей, их мнение», — говорит Галина Хованская.

Как подчеркнула Галина Хованская, в законопроекте подробно прописан самый болезненный вопрос — жилищные права граждан.

По словам главного архитектора Ярославской области Михаила Кудряшова, безграничное расширение границ поселения невозможно и нецелесообразно:

«Нет ни инфраструктуры, ни сетей, это дорого. А реновация, или комплексное развитие территорий, — это тот путь, который возможен для развития города».

Между тем региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров считает, что реновация в регионах — это, конечно, благо, если не брать во внимание финансовый вопрос. А сделать это очень сложно.

«Сейчас аварийный жилфонд обновляется точечно, что не решает проблему целиком. Парламентские слушания по законопроекту пройдут в ноябре. У ряда присутствующих в зале, разумеется, возник вопрос об источниках финансирования. Закон предполагает, что ими должны стать местные бюджеты с привлечением, например, средств инвестора, однако в ряде случаев могут быть предоставлены и средства федерального бюджета. Такая инициатива, безусловно, во благо. Если бы не пресловутый финансовый вопрос. Бюджеты Москвы и среднестатистического российского региона, к сожалению, несопоставимы. Сегодня в большинстве регионов не хватает средств и на более насущные нужды…», — отметил он.

В программе первого градфорума — выставки проектов, тематические круглые столы и дискуссионные площадки с участием представителей органов власти из разных российских регионов, ответственных за строительство и градостроительную политику, а также за сохранение культурного наследия и реставрацию. В работе задействованы представители градостроительных и архитектурных высших и средних учебных заведений, строительных компаний, девелоперов и архитектурных бюро, общественных организаций, занимающихся проектами благоустройства и развития городских территорий