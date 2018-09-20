Вильнюс, 20 сентября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В парламенте Литвы сегодня, 20 сентября, принято решение о создании специальной комиссии, которая будет расследовать влияние бизнеса на власти в период с 2008 по 2016 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В это время в Литве правящими были в начале консерваторы — партия «Союз Отечества» — Христианские демократы, а правительство возглавлял Андрюс Кубилюс, затем социал-демократы, а премьером был Альгирдас Буткявичюс.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Следователь

Консерваторы называют создание комиссии «политической расправой» над ними и обвиняют в настоящий момент правящих крестьян-зелёных в попытке дискредитации своих политических оппонентов накануне череды выборов в 2019 году. Парламентское расследование как раз должно завершиться до выборов президента Литвы, депутатов Европарламента от Литвы, муниципальных выборов.

В период власти консерваторов Литва погрузилась в экономический кризис. ВВП страны упал на треть, а с последствиями международного кризиса власти боролись уменьшением пенсий, отменой пособий, повышением налогов и так далее. Кроме того, в этот период был национализирован банк Snoras, крушение которого вызвало хаос уже в банковском секторе Литвы.

Напомним, ранее парламент Литвы проводил расследование о якобы влиянии российской госкорпорации Росатом на политические процессы в Литве, а также одного из крупнейших литовских концернов MG Baltic.