Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Женщины более последовательны, чем мужчины. Об этом заявила 20 сентября в кулуарах II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Цитата из к/ф «Девчата». реж Юрий Чулюкин. 1962. СССР Мужична и женщина

Говоря о разнице в мышлении людей разного пола, она отметила, что женщины, в отличие от мужчин, обладают «параллельным мышлением». Кроме того, они последовательны.

При этом Скворцова уточнила, что бывают и «мужчины, напоминающие женщин, и женщины, напоминающие мужчин».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин, приветствуя участников евразийского женского форума, отметил особое внимание, которое уделяется поддержке женщин в России. Он добавил, что в стране к женщинам относятся трогательно, душевно и искренне, а также подчеркнул «всё более значимую роль» женщин в деле укрепления мира и безопасности.