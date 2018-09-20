Сургут, Югра, 20 сентября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) завершено расследование убийства, совершённого с особой жестокостью. Уголовное дело против 53-летнего бизнесмена будет вскоре рассматриваться в суде. Обвиняемый частично признаёт вину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Убийца

В августе 2014 года в реке Обь недалеко от поселка Белый Яр Сургутского района было обнаружено тело 37-летнего предпринимателя. Мужчину искали несколько месяцев. Вечером 31 января 2014 года погибший выехал с работы на автомобиле и не вернулся домой. Его машину через несколько дней нашли на одной из улиц Сургута.

Приоритетной изначально была версия, связанная с профессиональной деятельностью по бизнесу. А вот кто из конкурентов пошёл на убийство, выясняли довольно долго.

В 2017 году следователям и криминалистам удалось добыть важнейшие улики причастности к убийству бизнесмена из Сургута.

Согласно материалам дела, вечером 31 января 2014 года обвиняемый выехал с потерпевшим за город для выяснения бизнесконфликта. Как показывает реконструкция преступления, обвиняемый избил потерпевшего до потери сознания, сковал его руки наручниками, связал ноги веревкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин. Потом сбросил в полынью реки, из которой потом вытащили труп. Для сокрытия следов преступления автомобиль убитого пригналпреступления в один из дворов города Сургута.

Для выяснения истины было допрошено более 300 свидетелей, проведено 50 обысков и столько же экспертиз, включая генетические. Объем уголовного дела составил 32 тома.