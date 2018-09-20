Анкара, 20 сентября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Турецкая ассоциация образования, расположенная в Берлине, подверглась нападению сторонников Рабочей партии Курдистана, сообщает 20 сентября Anadolu.

T S Поджигатель

Нападавшие забросали офис фирмы коктейлями Молотова, а также оставили характерные для курдских повстанцев надписи. Глава компании Русту Кам осудил провокацию, выразив надежду на то, что правоохранительные органы арестуют хулиганов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.