Луганск, 20 сентября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. На Украине нет денег для выплаты пенсий жителям Донбасса, заявила исполняющая обязанности министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики (ДНР) Лариса Толстыкина, сообщает 20 сентября «Донецкое агентство новостей».

Дуччо ди Буонинсенья. Пилат умывает руки (фрагмент фрески «Маэста»). 1308

По ее словам, хотя страны ЕС и предоставляют Украине многомиллиардные транши, Киев не планирует платить пенсии жителям Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Дело в том, что у Украины просто нет денег, уверена Толстыкина. Она отметила, что Минские соглашения обязывают Киев выплачивать пенсии жителям республик.

Напомним, Украина постоянно нарушает Минские соглашения, а ранее президент Украины Петр Порошенко и вовсе назвал силовой захват ДНР и ЛНР «самообороной».