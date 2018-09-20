Малгобек, Ингушетия, 20 сентября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Ингушетии арестован сотрудник полиции. У стража порядка было обнаружено почти 3 грамма героина. По информации пресс-службе регионального МВД, операция по задержанию подозреваемого была проведена в городе Малгобеке сотрудниками подразделения собственной безопасности.

Amy Пойман с поличным

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В настоящее время в отношении сотрудника полиции за незаконное хранение наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Сам подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Уже в ближайшее время полицейский будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности могут быть привлечены и его непосредственные руководители. Этот вопрос решается.

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Добавим, что накануне, 19 сентября, поздно вечером в городе Карабулак сотрудники горотдела полиции в рамках операции «Мак-2018» задержали ранее 30-летнего Жителя села Троицкое Сунженского района. У него при досмотре была изъята марихуана массой 42,2 грамма. Возбуждено уголовное дело, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.