Кампала, 20 сентября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Президент Руанды Пол Кагаме объявил массовую амнистию заключенных в стране. Всего было освобождено 2140 узников в различных областях страны, большинство являются выходцами из района Хуйе.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР На свободу с чистой совестью

Виктоире Ингабир, председатель оппозиционной партии «Объединенные демократические силы» Руанды, также попала под амнистию. Она была осуждена в 2010 году. Ингабир была обвинена в подстрекательстве граждан к мятежу против правительства, создании вооруженных групп для организации беспорядков в стране и «умалении» геноцида 1994 года. После освобождения политик отметила, что данное событие является, по ее мнению, началом наступления свободы в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, вместе с ней был освобожден и музыкант Кизито Михиго, приговоренный в феврале 2015-го к 10-летнему сроку отбывания наказания за добровольное признание в организации заговоров против президента Пола Кагаме и других политических деятелей.

Генеральный секретарь Руанды по международным делам Оливер Ндухунгирехе сказал, что подобная мера была принята по многочисленным просьбам самих граждан, не раз писавших о предоставлении помилования президенту.