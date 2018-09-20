Венеция, Италия, 20 сентября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Власти Венеции продолжают бороться с «неприличным» и «хамским» поведением части туристов, сообщает Affari Italiani в четверг, 20 сентября.

Алексей Боголюбов. Венеция. 1872

Новый устав городских правил безопасности, в частности, запрещает прыгать в каналы, испражняться в них же и организовывать пикники под открытым небом, а также ночевать в палатках.

Для нарушителей правил предусмотрены штрафы. Взимать их будут сотрудники правоохранительных органов.

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