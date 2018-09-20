Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Новая форма вакцины против лихорадки Эбола разработана в России. Порошкообразный препарат удобно перевозить, заявила на полях Евразийского женского форума министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Лаборатория

Российские специалисты сделали лиофилизированный порошок. В таком виде вакцину можно легко транспортировать, сообщила министр на встрече с супругой президента Гвинейской республики Джене Каба-Конде.

Препарат пока не заявлен на регистрацию, в настоящее время проходит первая фаза плацебо контролируемого исследования. После второй фазы лиофилизированную вакцину можно регистрировать, пояснила она.

Порошковую форму вакцины можно хранить при температуре до плюс четырех градусов. На протяжении трех месяцев в Гвинейской Республике в рамках испытаний применяется зарегистрированная российская вакцина против Эболы, напомнила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, лихорадку Эбола вызывает вирус, поражающий человека и некоторых животных. В Западной Африке случаи Эболы зафиксированы в основном в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Читайте также: Красный Крест: Вооруженный конфликт мешает победить вирус Эбола в Конго

А также: В Конго против Эболы начали применять экспериментальный препарат