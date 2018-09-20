Москва, 21 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий взыскивать ущерб по ОСАГО страховую компанию, в случае, если виновный в ДТП не имеет страховки, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

03.мвд.рф На месте ДТП

«Законопроект вносит изменения, направленные на возложение обязанности по возмещению вреда, причиненного имуществу пострадавшего, на страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного лица», — говорится в сопроводительных документах к инициативе.

Не все водители своевременно покупают полис ОСАГО, однако в такой ситуации потерпевший не виноват, считают в Госдуме.

«Бремя взыскания с виновного лица перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, что является справедливым по отношению к лицу, заключившему договор страхования», — отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он обратил внимание на то, что гражданин, которому причинен ущерб в ДТП от недобросовестного виновника, вынужден для взыскания убытков затрачивать огромные усилия для самостоятельного сбора документов и доказательств, нести судебные расходы, тратить время для участия в судебных заседаниях, в то время как страховые компании уже обладают кадровым ресурсом и возможностями для реализации таких действий.