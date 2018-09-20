Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. На петербургской дамбе в четверг, 20 сентября, прошли испытания технологического оборудования судопропускного сооружения С-1. В ходе них плавучий затвор на 40 минут полностью перекрыл морской судоходный канал шириной 200 метров и глубиной 16 метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

Как сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), сегодня был протестирован полный цикл работы затвора в различных режимах, проведено несколько циклов погружения и всплытия.

Движение по КАД, проходящей по гребню дамбы, не прерывалось, а вот Кронштадтский корабельный фарватер пришлось закрыть с 9:00 до 13:00 мск.

В КЗС напоминают, что плановые испытания оборудования проходят два раза в год. Осень и зима в Петербурге несут наибольшую угрозу наводнений из-за сильных ветров со стороны Финского залива. Поэтому именно сейчас необходимо проверить работоспособность всех машин и механизмов, а также автоматизированных систем управления.

На испытания был приглашен специальный гость — известный всему Петербургу кот Ахилл, служивший оракулом на чемпионате мира по футболу.

Добавим, что за семь лет работы КЗС остановлено 14 наводнений, предотвращен потенциально большой ущерб городу и его жителям.