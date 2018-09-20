Луганск, 20 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Из 14-й бригады ВСУ в Донбассе дезертировал боевик вместе с оружием и боеприпасами, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 20 сентября «Луганский информационный центр».

Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

По его словам, дезертир захватил с собой автомат АК-74, патроны к нему и гранаты. Комиссия из штаба «операции объединенных сил» («ООС») начала поисковые мероприятия и возбудила уголовное дело.

Отмечается, что ранее в 14-й бригаде ВСУ уже происходили случаи дезертирства. Так, боевую позицию покинул солдат бригады, который находился под воздействием наркотиков.

Напомним, морально-психологическое состояние украинской армии очень низкое, из-за чего из ВСУ регулярно дезертируют солдаты.