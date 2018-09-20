Ставрополь, 20 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Бывшему сити-менеджеру Ставрополя Игорю Бестужеву смягчили режим отбытия наказания. Бывшего чиновника, осужденного в 2014 году за взятку в 50 млн рублей на девять лет колонии строгого режима, переведен в колонию поселение.

Дарья Антонова ИА REGNUM За колючей проволокой

«Сейчас он находится в колонии-поселении при ИК №6. В ней отбывают наказание около 100 человек», — цитирует собственный источник в правоохранительных органах края «Комсомольская правда».

По информации издания, перевели бывшего чиновника в колонию-поселение за хорошее поведение и добросовестный труд: Бестужий работал в колони библиотекарем, его заработок, это около шести тысяч рублей, направлялся на погашение штрафа в 500 млн рублей. Прошений об освобождении по УДО он пока не подавал, но право на это имеет

На территории колонии-поселения более мягкий режим по сравнению с колонией строгого режима: заключенные могут свободно передвигаться по ее территории и даже покидать ее пределы с разрешения администрации, ходить в собственной одежде, иметь ценные вещи. Также заключенным позволено находиться на территории колонии вместе со своими семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году суд признал бывшего главу администрации Ставрополя виновным в попытке получить взятку в 50 млн рублей за передачу в аренду пяти гектаров муниципальной земли в 2011 году, а также за получение взятки в 1,8 млн рублей и незаконный оборот оружия — чиновник хранил дома шесть патронов. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей.