Москва, 20 сентября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассчитывают принять закон о федеральном бюджете на 2019−2021 годы во всех трех чтениях до 20 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Мы ожидаем, что до 1 октября у нас поступит проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Исходим из того, что если он поступит на следующей неделе до конца недели, нам необходимо будет провести дополнительной внеочередное заседания Совета Думы скорее всего на региональной неделе, возможно, 1 октября», — отметил Володин.

По его словам, депутаты также определились с графиком рассмотрения документа в Госдуме.

«Мы будем предлагать рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 ода, бюджета Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) 24 октября», — рассказал Володин.

При это спикер Госдумы не исключил, что пленарное заседание, которое теперь заканчивается в 14 часов, может быть продлено, «так как законопроекты требует скрупулезного обсуждения».

По расчетам депутатов, второе чтение проекта госбюджета может пройти 14 ноября, а тогда третье — 20 ноября.

Кроме того, по словам Володина, депутаты также определились с графиком рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов за 2017 год. Так, исполнение бюджета ПФР, ФСС и ФОМС за 2017 год Госдума рассмотрит 26 сентября, а исполнение федерального бюджета — 27 сентября.

«Мы так выделяем, чтобы было больше времени для обсуждения», — заявил Володин.