Тбилиси, 20 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь опровергает распространяемые в обществе информации о том, что часть священнослужителей лояльно относится к разработанному властями законопроекту о культивации и экспорте конопли в медицинских целях.

Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США Любительница «дури»

Как говорится в специальном заявлении патриархии Грузии, церковь против легализации разведения и экспорта марихуаны в любых целях и любой форме.

«В связи с законопроектом о культивации марихуаны (конопли) в социальных сетях и СМИ периодически распространяются информации, якобы часть священников не имеет резко отрицательного отношения, что церковь уступила позиции и в действительности противостоят (законопроекту) лишь отдельные духовные лица, что не соответствует действительности. Грузинская православная церковь, ее глава, духовенство и верующий народ однозначно и категорически против легализации разведения и реализации марихуаны (конопли) в любых целях. Это общее настроение и неизменное отношение всей церкви, так как последствия (этого законопроекта) будут для нашего населения слишком плачевными», — говорится в заявлении.

Определенные сомнения относительно позиции Грузинской православной церкви в связи с законопроектом о марихуане вызвали слова католикоса-патриарха Илии Второго, который в своей традиционной воскресной проповеди после разглашения информации о содержании законопроекта заявил, что в обществе этот документ вызвал «излишние волнения».

Патриарх, с одной стороны, назвал марихуану большим злом, но с другой стороны, призвал народ не думать, что правительство Грузии, разработавшее этот законопроект, меньше заботится о благе своего населения, чем само население. Подобные слова навели граждан на мысль, что представители правительства провели с патриархом встречу по поводу данного законопроекта.