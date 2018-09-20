Москва, 20 сентября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. ЛДПР предложила депутату Наталье Поклонской («Единая Россия») возглавить комиссию, которая бы следила, как парламентарии «исполняют свои обязанности», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«В качестве руководителя этой комиссии, по крайней мере, я, подчеркиваю, как рядовой депутат, предлагаю человека, который среди нас отработал огромное количество времени, возглавляя также достаточно важную комиссию. Я считаю, что эту комиссию должна возглавить Наталья Владимировна Поклонская», — сказал депутат Госдумы Василий Власов в ходе пленарного заседания.

Госдума приняла решение создать комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Таким образом, фактически упразднена комиссия по доходам, которую возглавляла Поклонская.

Новую структуру возглавил депутат от «Единой России» Отари Аршба (он возглавлял комиссию по депутатской этике), который пообещал, что наработки не пропадут.

«Материалы, которые коллеги (их я искренне хочу поблагодарить за работу) изучали в составе двух комиссий, официально будут переданы в течение трех-четырех дней. Работа предстоит большая. Только по одной комиссии по этике, если считать и «веерную рассылку», — это более тысячи обращений граждан», — отметил Аршба.

Ранее Поклонская говорила о том, что у комиссии по доходам есть вопросы к пяти депутатам.